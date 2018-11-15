Нічна зміна: життя на вулицях у Шанхаї

Талановитий фотограф показав, чим живе Шанхай у темну пору дня, коли працюють лише нічні магазинчики.

Знайомтесь, Флоріан Мюллер (Florian W. Mueller) – талановитий фотограф з міжнародними преміями. Він фокусується на архітектурі, ландшафтах, а також людях. Нещодавно він побував у Шанхаї, відомому мегаполісі на сході Китаю, де показав, як виглядає нічне життя на вулицях міста.

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Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller

Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller

Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller

Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller

Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller

Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller

Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller

Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller

Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller

Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller

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