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Нічна зміна: життя на вулицях у Шанхаї

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Чим живе Шанхай вночі - фото 1
Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller

Талановитий фотограф показав, чим живе Шанхай у темну пору дня, коли працюють лише нічні магазинчики.

Знайомтесь, Флоріан Мюллер (Florian W. Mueller) – талановитий фотограф з міжнародними преміями. Він фокусується на архітектурі, ландшафтах, а також людях. Нещодавно він побував у Шанхаї, відомому мегаполісі на сході Китаю, де показав, як виглядає нічне життя на вулицях міста.

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Чим живе Шанхай вночі - фото 288889
Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller
Чим живе Шанхай вночі - фото 288888
Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller
Чим живе Шанхай вночі - фото 288887
Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller
Чим живе Шанхай вночі - фото 288886
Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller
Чим живе Шанхай вночі - фото 288885
Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller
Чим живе Шанхай вночі - фото 288884
Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller
Чим живе Шанхай вночі - фото 288883
Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller
Чим живе Шанхай вночі - фото 288882
Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller
Чим живе Шанхай вночі - фото 288881
Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller
Чим живе Шанхай вночі - фото 288880
Чим живе Шанхай вночі / Florian W. Müller

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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