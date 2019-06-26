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Нічна прогулянка Гонконгом, від якої важко відвести погляд: фото

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Гонконг вночі - фото 1
Гонконг вночі / instagram.com/andyknives/

Гонконг щороку привертає увагу тисяч туристів, яких вражає поєднання сучасної архітектури та любов до природи. А нічне місто зовсім перетворюється у локацію для зйомок футуристичних фільмів. Зацініть!

Знайомтесь, Енді Найвс (Andy Knives) – цифровий художник та талановитий фотограф, який мешкає та працює у Гонконгу. Увесь свій вільний час він присвячує зйомці, а саме вуличним та міським фото. Найбільшу вагу Енді приділяє світло та його взаємодії з кадром, тому не дивно, що його нічні знімки змушують затримати погляд.

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Нічна прогулянка Гонконгом, від якої важко відвести погляд: фото - фото 336551

Нічна прогулянка Гонконгом, від якої важко відвести погляд: фото - фото 336552

Нічна прогулянка Гонконгом, від якої важко відвести погляд: фото - фото 336553

Нічна прогулянка Гонконгом, від якої важко відвести погляд: фото - фото 336554

Нічна прогулянка Гонконгом, від якої важко відвести погляд: фото - фото 336555

Нічна прогулянка Гонконгом, від якої важко відвести погляд: фото - фото 336556

Нічна прогулянка Гонконгом, від якої важко відвести погляд: фото - фото 336557

Джерело всіх фото: instagram.com/andyknives/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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