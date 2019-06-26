Нічна прогулянка Гонконгом, від якої важко відвести погляд: фото

Гонконг щороку привертає увагу тисяч туристів, яких вражає поєднання сучасної архітектури та любов до природи. А нічне місто зовсім перетворюється у локацію для зйомок футуристичних фільмів. Зацініть!

Знайомтесь, Енді Найвс (Andy Knives) – цифровий художник та талановитий фотограф, який мешкає та працює у Гонконгу. Увесь свій вільний час він присвячує зйомці, а саме вуличним та міським фото. Найбільшу вагу Енді приділяє світло та його взаємодії з кадром, тому не дивно, що його нічні знімки змушують затримати погляд.

І ще: Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу

Джерело всіх фото: instagram.com/andyknives/

Читайте також: Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри