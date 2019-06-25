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Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри

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Захопливі фото світу з дрона - фото 1
Захопливі фото світу з дрона / instagram.com/danielnnng/

Австралійський фотограф перевертає уявлення про пейзажі та архітектуру завдяки ефектній зйомці з висоти пташиного польоту. Ці світлини змусять затримати погляд!

Знайомтесь, Деніел (Daniel Ng) – талановитий фотограф-самоучка, який обожнює показувати світ з зовсім нових ракурсів. Зараз хлопець мешкає та працює у найбільшому місті Австралії Сіднеї. Майже весь свій вільний час Деніел присвячує зйомці з дрона та просто дослідженню навколишнього із камерою. І виходить справді круто, адже за його профілем в Instagram стежать більш як 9 тисяч осіб, однак його роботи доволі популярні серед медіа. Зацініть!

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Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336288

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336289

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336290

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Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336292

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336293

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336294

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336295

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336296

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336297

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336298

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336299

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336300

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336301

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336302

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336303

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336304

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336305

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336306

Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри - фото 336307

Джерело всіх фото: instagram.com/danielnnng/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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