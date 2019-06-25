Фото світу з висоти пташиного польоту: вражаючі кадри

Австралійський фотограф перевертає уявлення про пейзажі та архітектуру завдяки ефектній зйомці з висоти пташиного польоту. Ці світлини змусять затримати погляд!

Знайомтесь, Деніел (Daniel Ng) – талановитий фотограф-самоучка, який обожнює показувати світ з зовсім нових ракурсів. Зараз хлопець мешкає та працює у найбільшому місті Австралії Сіднеї. Майже весь свій вільний час Деніел присвячує зйомці з дрона та просто дослідженню навколишнього із камерою. І виходить справді круто, адже за його профілем в Instagram стежать більш як 9 тисяч осіб, однак його роботи доволі популярні серед медіа. Зацініть!

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Джерело всіх фото: instagram.com/danielnnng/

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