Ніч у Львові 2019: програма фестивалю, локації і ціни на квитки

Цьогоріч фестиваль "Ніч у Львові" відбуватиметься протягом трьох днів: 12, 13 та 14 липня. Львів'яни та гості міста зможуть урізноманітнити своє дозвілля й обрати цікаві події з-понад 100 заходів та атракцій. Читайте далі й дізнайтеся, куди та на які події вам варто піти.

На цьогорічному фестивалі "Ніч у Львові" на відвідувачів чекатимуть понад 100 нічних екскурсій, театралізованих дійств, мистецьких перформансів у музеях, театрах, храмах, підземеллях, галереях, площах, органному залі, дворику Ратуші та всередині Ратуші, Личаківському цвинтарі, львівських кав'ярнях та на вулицях міста.

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Ніч у Львові: 12 липня – 14 липня

16:00–00:00. " Ангелотворення " у дворику Ратуші на площі Ринок 1.

" у дворику Ратуші на площі Ринок 1. 19:00, 20:00, 21:00. Екскурсія у Музей скла на площі Ринок 2. Ціна: 5 грн, вхід у порядку живої черги.

на площі Ринок 2. Ціна: 5 грн, вхід у порядку живої черги. 19:00–00:00. Екскурсія про таємниці єзуїтських підземель у Підземелля Гарнізонного храму , що на вул. Театральній 11. Вхід із проспекту Свободи кожних 30 хв, в порядку живої черги.

, що на вул. Театральній 11. Вхід із проспекту Свободи кожних 30 хв, в порядку живої черги. 19:00–23:00. Відкриття виставки "Нові" у центрі Довженка на проспекті Червоної Калини 81.

у центрі Довженка на проспекті Червоної Калини 81. 20:00–01:00. Вечірка у книгарні -кав'ярні Старого Лева на вулиці Краківській 3.

20:00–00:00. Екскурсія на вежу Ратуші . Ціна: дорослий – 40 гривень, дитячий – 10 гривень.

. Ціна: дорослий – 40 гривень, дитячий – 10 гривень. 20:00–01:00. "Книгарня №1" на фестивалі "Ніч у Львові" на площі Ринок 3.

20:00–22:00. Нічна екскурсія " Кнайпами Львова із паном Збишком " біля Оперного.

" біля Оперного. 20:00–21:30. Театралізована шоу-екскурсія " Львів крізь століття " біля пам'ятника Нептуну на площі Ринок.

" біля пам'ятника Нептуну на площі Ринок. 20:00–22:00. Аудіоекскурсія Чудо Бус "Великий центр" на проспекті Свободи 24. Кількість учасників – 50 осіб. Ціна: 70 грн (дорослий), 35 грн (дитячий).

на проспекті Свободи 24. Кількість учасників – 50 осіб. Ціна: 70 грн (дорослий), 35 грн (дитячий). 20:00, 21:00, 22:00(сб, нд). Інтерактивна екскурсія "Історія Таємної аптеки" в таємній аптеці на площі Соборній 1. Потрібна попередня реєстрація. Ціна: 65 грн (дорослий), 55 грн (студентський), 45 грн (діти до 16 років).

в таємній аптеці на площі Соборній 1. Потрібна попередня реєстрація. Ціна: 65 грн (дорослий), 55 грн (студентський), 45 грн (діти до 16 років). 21:00. Аудіоекскурсія для дітей та дорослих "Львівські цікавинки". Початок на площі Ринок 1. Кількість учасників – 50 осіб. Ціна: 50 грн (дорослий), 25 грн (дитячий). Тривалість – 50 хвилин.

Початок на площі Ринок 1. Кількість учасників – 50 осіб. Ціна: 50 грн (дорослий), 25 грн (дитячий). Тривалість – 50 хвилин. 21:30–23:00. Аудіоекскурсія Чудо поїздом "Малий центр" . Відправлення кожні 30 хвилин. Початок на площі Ринок 1. Кількість учасників – 50 осіб. Ціна: 50 грн (дорослий), 25 грн (дитячий). Тривалість – 50 хвилин.

. Відправлення кожні 30 хвилин. Початок на площі Ринок 1. Кількість учасників – 50 осіб. Ціна: 50 грн (дорослий), 25 грн (дитячий). Тривалість – 50 хвилин. 22:00 – 00:00, 04:00(сб). Кінопоказ німого кіно у кінотеатрі "Коперник". Ціна – 20 гривень.

німого кіно у кінотеатрі "Коперник". Ціна – 20 гривень. 00:00–01:00. Екскурсія в кабінет міського голови на площі Ринок 1.

12 липня

16:00–00:00. Відкриття фестивалю "Ніч у Львові" у дворику Ратуші на площі Ринок 1.

у дворику Ратуші на площі Ринок 1. 16:00–21:00. Хепенінг , 10 художників і 5 архітекторів творять ангелів разом з відвідувачами у дворику Ратуші на площі Ринок 1. Реєстрація обов'язкова.

, 10 художників і 5 архітекторів творять ангелів разом з відвідувачами у дворику Ратуші на площі Ринок 1. Реєстрація обов'язкова. 17:00–18:00. Вистава "Вісім люблячих жінок" у меморіальному музеї Станіслава Людкевича на вулиці Людкевича 7. Безкоштовно, але кількість відвідувачів до 20 людей.

у меморіальному музеї Станіслава Людкевича на вулиці Людкевича 7. Безкоштовно, але кількість відвідувачів до 20 людей. 17:00–23:00. "Ангели. Виставка" у музеї Пінзеля на площі Митній 2.

у музеї Пінзеля на площі Митній 2. 18:00–23:00. "Ангели. Виставка" у національній картинній галереї на вулиці Стефаника 3.

у національній картинній галереї на вулиці Стефаника 3. 18:00–22:00. Виставка "Українське мистецтво ХХ ст." та виставка "Еммануїл Мисько і сучасний простір" в музеї імені Андрея Шептицького на вулиці Драгоманова 42.

та в музеї імені Андрея Шептицького на вулиці Драгоманова 42. 18:00–20:00. Відкриття виставки "Геометрія звуку" в органному залі на вулиці Бандери 8. Вхід вільний.

в органному залі на вулиці Бандери 8. Вхід вільний. 18:00–21:00. Показ фільму "400 ударів" режисера Франсуа Трюффо із циклу фільмів Французької нової хвилі у палаці Гната Хоткевича на вулиці Кушевича 1.

режисера Франсуа Трюффо із циклу фільмів Французької нової хвилі у палаці Гната Хоткевича на вулиці Кушевича 1. 18:00–23:00. Презентація Дрогобича в туристично-інформаційному центрі.

в туристично-інформаційному центрі. 18:30–21:30. " Моне, Мане і каримати " – лекція і майстер-клас в музеї імені Андрея Шептицького на вулиці Драгоманова 42. Необхідна попередня реєстрація, кількість учасників до 20 осіб.

" – і в музеї імені Андрея Шептицького на вулиці Драгоманова 42. Необхідна попередня реєстрація, кількість учасників до 20 осіб. 19:00–21:30. Перша екскурсія "Нетуристичний Львів" старим трамваєм на площі Ринок.

на площі Ринок. 19:00–21:00. "Вівальді на органі" в органному залі на вулиці Бандери 8.

в органному залі на вулиці Бандери 8. 19:30–21:00. Екскурсія хорами Святоюрським Комплексом у Соборі Святого Юри на площі Святого Юра 5. Кількість відвідувачів – від 5 до 10 осіб. Ціна: 80 гривень. Потрібна попередня реєстрація.

у Соборі Святого Юри на площі Святого Юра 5. Кількість відвідувачів – від 5 до 10 осіб. Ціна: 80 гривень. Потрібна попередня реєстрація. 20:00, 20:45, 21:30, 22:15. " Забави на Петра " в музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Шевченківському Гаю на вулиці Чернеча Гора 1. Ціна: 100 грн. Можлива попередня купівля онлайн.

" в музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Шевченківському Гаю на вулиці Чернеча Гора 1. Ціна: 100 грн. Можлива попередня купівля онлайн. 20:30. Аудіоказка "Пригода Львівських ельфів" для дітей та дорослих. Початок на площі Ринок 1. Кількість учасників – 50 осіб. Ціна: 50 грн (дорослий), 25 грн (дитячий). Тривалість – 50 хвилин.

для дітей та дорослих. Початок на площі Ринок 1. Кількість учасників – 50 осіб. Ціна: 50 грн (дорослий), 25 грн (дитячий). Тривалість – 50 хвилин. 21:00–22:30. Концерт етногурту "ЯгОди" у Домі Франка на вулиці Івана Франка 151-152.

у Домі Франка на вулиці Івана Франка 151-152. 21:00–22:00. Нічна екскурсія у Львіварні в музейно-культурному комплексі пивної історії "Львіварня" на вулиці Клепарівській 18.

в музейно-культурному комплексі пивної історії "Львіварня" на вулиці Клепарівській 18. 21:30–00:00. Екскурсія "Нетуристичний Львів" старим трамваєм на площі Ринок.

старим трамваєм на площі Ринок. 21:30–23:00. Безкоштовна екскурсія по Підзамче на площі Криничній.

на площі Криничній. 22:00–23:00. Виступ оркестру "Львівські фанфари" в італійському дворику на площі Ринок 6.

в італійському дворику на площі Ринок 6. 22:00–00:00. Екскурсія "В пошуках ангелів" на Личаківському цвинтарі на вулиці Мечникова 33.) Ціна вхідного квитка та екскурсії – 50 гривень.

на Личаківському цвинтарі на вулиці Мечникова 33.) Ціна вхідного квитка та екскурсії – 50 гривень. 22:00–04:00. Вечірка в музеї НМЛ імені Шептицького на проспекті Свободи 20.

13 липня

18:00–20:00. Виступ ансамблю бандуристок "Чарівні струни" в Домі Франка на вулиці Івана Франка 151-152. Вхід вільний.

18:00–23:00. "Ангели. Виставка" у музеї Пінзеля на площі Митній 2.

у музеї Пінзеля на площі Митній 2. 18:00–23:00. "Ангели. Виставка" у національній картинній галереї на вулиці Стефаника 3.

у національній картинній галереї на вулиці Стефаника 3. 19:00–21:00. Orpheus UA – концерт-перформанс у палаці Гната Хоткевича на вулиці Кушевича 1. Ціна: 100 гривень.

у палаці Гната Хоткевича на вулиці Кушевича 1. Ціна: 100 гривень. 19:00–20:15. Партія органа в органному залі на вулиці Бандери 8.

в органному залі на вулиці Бандери 8. 19:00–21:00. Нічна екскурсія "Справжній Львівський трамвай" на площі Ринок 29, ТК "Андреоллі-тур". Початок о 18:45.

на площі Ринок 29, ТК "Андреоллі-тур". Початок о 18:45. 19:30–21:00. Екскурсія хорами Святоюрським Комплексом у Соборі Святого Юри на площі Святого Юра 5. Кількість відвідувачів – від 5 до 10 осіб. Ціна: 80 гривень. Потрібна попередня реєстрація.

у Соборі Святого Юри на площі Святого Юра 5. Кількість відвідувачів – від 5 до 10 осіб. Ціна: 80 гривень. Потрібна попередня реєстрація. 20:00 – 21:00. Екзистенційна драма "Бардо" в Urban бібліотеці на вулиці Устияновича 4.

20:00. Pentecost – політично-мистецький трилер у Першому Театрі на вулиці Гнатюка 11.

у Першому Театрі на вулиці Гнатюка 11. 20:30. Аудіоказка "Пригода Львівських ельфів" для дітей та дорослих. Початок на площі Ринок 1. Кількість учасників – 50 осіб. Ціна: 50 грн (дорослий), 25 грн (дитячий). Тривалість – 50 хвилин.

для дітей та дорослих. Початок на площі Ринок 1. Кількість учасників – 50 осіб. Ціна: 50 грн (дорослий), 25 грн (дитячий). Тривалість – 50 хвилин. 21:30–00:00. Авторська та ексклюзивна екскурсія у світ ретровелосипедів , мопедів, мотоциклів та вишуканих автомобілів від ретро-мера Львова Андрія Гладуна, пізнавальна мандрівка у найдавніше трамвайне депо України разом із речником "Львівелектротрансу" Іваном Бондарем у трамвайному депо на вулиці Сахарова 2.

, мопедів, мотоциклів та вишуканих автомобілів від ретро-мера Львова Андрія Гладуна, пізнавальна мандрівка у найдавніше трамвайне депо України разом із речником "Львівелектротрансу" Іваном Бондарем у трамвайному депо на вулиці Сахарова 2. 21:00–22:00. Вечірня екскурсія музейним комплексом тоталітарних режимів "Територія Терору" на проспекті Чорновола 45.

на проспекті Чорновола 45. 22:00–23:00. Акустичний проєкт "Дві гітари" в італійському дворику на площі Ринок 6.

в італійському дворику на площі Ринок 6. 22:00–00:00. Перегляд хроніки "Ангели Львова: 90 років тому" і дискусія у дворику Ратуші на площі Ринок 1.

і дискусія у дворику Ратуші на площі Ринок 1. 22:00–04:00. Вечірка в музеї НМЛ імені Шептицького на проспекті Свободи 20.

НМЛ імені Шептицького на проспекті Свободи 20. 21:30–23:00. Безкоштовна екскурсія по Підзамче на площі Криничній.

на площі Криничній. 22:00–23:30. Показ фільму "Де-фак-то" та дискусія просто неба на території музею "Територія Терору" на проспекті Чорновола 45.

та дискусія просто неба на території музею "Територія Терору" на проспекті Чорновола 45. 23:00–00:00. Екскурсія "В пошуках ангелів" на Личаківському цвинтарі на вулиці Мечникова 33.) Ціна вхідного квитка та екскурсії – 50 гривень.

14 липня

17:00–18:30. Вистава " Лавка " від театральної майстерні Михайла Влада при ЛТЄК імені Шолом-Алейхема за п'єсою Гельмана "Коротка історія про довге кохання". Перша Львівська Медіатека, вул. Мулярська, 2а.

" " від театральної майстерні Михайла Влада при ЛТЄК імені Шолом-Алейхема за п'єсою Гельмана "Коротка історія про довге кохання". Перша Львівська Медіатека, вул. Мулярська, 2а. 17:30–19:00. Angst. Молодіжний лаунж та діджей-сет. Локація: Органний зал на вул. Бандери 8.

та діджей-сет. Локація: Органний зал на вул. Бандери 8. 19:00–21:00. Відкриття органного фестивалю . Валерія Балаховська з Києва. Локація: Органний зал на вул. Бандери 8.

. Валерія Балаховська з Києва. Локація: Органний зал на вул. Бандери 8. 19:00–20.00. Концерт "Музичний салон Львова на зламі XVIII-XIX ст." у музично-меморіальному музеї імені Соломії Крушельницької за адресою вул. Крушельницької 23. Необхідна попередня реєстрація, до 30 людей. Ціна: 20 гривень.

у музично-меморіальному музеї імені Соломії Крушельницької за адресою вул. Крушельницької 23. Необхідна попередня реєстрація, до 30 людей. Ціна: 20 гривень. 20:30–22:00. Виступ гурту "Миклухо-Маклай" в італійському дворику на площі Ринок 6. Аудіоказка "Пригода Львівських ельфів" . Дорослий квиток – 50 грн, дитячий – 25 грн. Тривалість – 50 хвилин. Кількість відвідувачів: 50 осіб. Початок на площі Ринок 1.

в італійському дворику на площі Ринок 6. . Дорослий квиток – 50 грн, дитячий – 25 грн. Тривалість – 50 хвилин. Кількість відвідувачів: 50 осіб. Початок на площі Ринок 1. 21:00–00:00. "Я – ангел: вечір танцювальних імпровізацій під музику Луньова" у дворику Ратуші.

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