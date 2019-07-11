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Ідеальна вакансія: мільйонер шукає людину, щоб разом ходити на концерти
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В інтернеті з'явилася цікава пропозиція про роботу від анонімного мільйонера. Богач відкрив вакансію любителя вечірок із солідною зарплатою.
За один супровід на концерт він пропонує 5 000 фунтів стерлінгів, а це майже 162,000 гривень!
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Попутник має встановити намет, купити все для кемпінгу і організувати "незабутні відчуття". Концерти, на які хоче піти мільйонер, будуть проходити в декількох європейських країнах влітку цього року.
Він також бере на себе оплату вхідних квитків. Вимоги до претендента невисокі: супутник мільйонера повинен бути повнолітнім, мати при собі паспорт і розбиратися в музиці. Сайт, на якому відкрита вакансія, пропонує заповнити анкету для співбесіди: треба ввести ім'я, електронну адресу, номер телефону і описати свій досвід.
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