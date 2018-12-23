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Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото

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Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу - фото 1
Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу / Keith Isaacs

Архітектори звели ефектний будиночок посеред лісу, у якому ідеально жити тим, хто любить спокій і природу.

Архітектурна студія In Situ Studio створила сучасний дім неподалік від столиці Північної Кароліни Ролі. Дерев'яне одноповерхове помешкання розділене на дві частини: спальню та відкритий жилий простір. Поєднує їх вітальня з чудовим газоном, а також озерце.

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Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото - фото 297227

Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото - фото 297228

Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото - фото 297229

Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото - фото 297230

Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото - фото 297231

Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото - фото 297232

Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото - фото 297233

Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото - фото 297234

Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото - фото 297235

Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото - фото 297236

Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото - фото 297237

Джерело всіх фото: Keith Isaacs

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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