Незвичайний чайник з 60-х здивував мережу: відео

Технології настільки стрімко розвиваються, що інколи важко повірити у деякі старі винаходи. Але цей чайник викликає справжній захват!

На платформі Reddit користувач з ніком flw50 поділився ефектним роликом з чайником, який стрімко піднявся у тренди. За короткий час допис зібрав майже 52 тисячі лайків та понад 400 коментарів.

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А все тому, що автор показує, як закипає чайник, створений у 1960-х. І це справжнє видовище, адже на його кришці можна побачити невеликі ракети, які починають крутитись під дією пари. Таке доповнення свистка, який сигналізує про те, що чайник закипів, справді викликає захват.

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