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Незвичайний чайник з 60-х здивував мережу: відео

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Крутий чайник з 60--х - фото 1
Крутий чайник з 60--х

Технології настільки стрімко розвиваються, що інколи важко повірити у деякі старі винаходи. Але цей чайник викликає справжній захват!

На платформі Reddit користувач з ніком flw50 поділився ефектним роликом з чайником, який стрімко піднявся у тренди. За короткий час допис зібрав майже 52 тисячі лайків та понад 400 коментарів.

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А все тому, що автор показує, як закипає чайник, створений у 1960-х. І це справжнє видовище, адже на його кришці можна побачити невеликі ракети, які починають крутитись під дією пари. Таке доповнення свистка, який сигналізує про те, що чайник закипів, справді викликає захват.

Kettle from the sixties - the rocket ships spin from the steam it generates when the water is boiling. from r/Damnthatsinteresting

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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