Білл Гейтс назвав ТОП-5 книг 2018 року

У список входять книги, присвячені різним областям. Засновник Microsoft виділив їх, як найбільш значущі.

Підприємець і засновник Microsoft Білл Гейтс традиційно опублікував список найкращих книг року, що минає. У переліку є книги з різних сфер, починаючи від керівництва по медитації і закінчуючи зануренням в автономну зброю. Список був опублікований в офіційному блозі мільярдера.

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У п'ятірку книжок, відібраних Гейтсом, увійшла автобіографічна "Учениця" письменниці Тари Вестовер, в якій автор розповіла про своє дорослішання в мормонському суспільстві.

Білл Гейтс назвав найкращі книги 2018 року

Також у списку є "Армія з нікого" Пола Шаррі – книга, присвячена автономній зброї, в якій також розмірковується про штучний інтелект.

Далі йде "Погана кров" Джона Каррейра, присвячена зльоту і падінні компанії Theranos.

Замикають п'ятірку книжок "21 урок для 21 століття" Юваль Ной Харари про спосіб обробки інформації та мислення щодо оточуючих проблем, а також "Велике керівництво по медитації і усвідомленості" Енді Паддікомба.

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