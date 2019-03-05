Незвичайний баланс: відео з курми здивувало мережу

Користувачі не можуть відвести погляд від курей, які балансують. Це одне із найдивніших відео, яке вам доводилось бачити!

На платформі Reddit користувач з ніком nchndmld поділився дивним записом, на якому можна побачити, як кури плавно проходять по ланцюгах над річкою. Важко повірити, але за короткий час допис побачили понад 29 тисяч користувачів, а ще понад 500 залишили коментарі.

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"Не усвідомлював, що кури здатні так чудово балансувати", – відзначив автор і чимало коментаторів погодились з ним, зізнавшись, що не можуть припинити переглядати цей ролик.

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