Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Голос країни

Мережу здивувало ричання снігового барса: відеофакт

  • 34
Як нявчить сніговий барс - фото 1
Як нявчить сніговий барс

Снігові барси виглядають доволі страхітливо, однак нещодавно в соцмережах показали, як ричать ці леопарди. Здається, навіть великий кіт все одно залишається котом.

Користувач з ніком Texas_Dexter поділився на своїй сторінці в соцмережі Twitter відео з сніговим барсом, яке за короткий час зібрало шалену кількість переглядів. Всього за два дні ролик побачили понад 800 тисяч осіб, з яких 39 тисяч його ретвітнули і більш як 77 тисяч вподобали. А все тому, що 2-секундне відео зовсім перевертає уявлення людей про цих попелястих леопардів.

І ще: Кіт-злодій став справжньою зіркою мережі

"Ви коли-небудь чули лютий рев сніжного барса?", – спитав автор і отримав цілий шквал вражених коментарів. А все тому, що ці великі коти не здатні ричати через неповне закостеніння під'язикової кістки, тому звучить так, ніби барс – маленький домашній улюбленець. Але з ним краще не жартувати.

Читайте також: Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 15:17
  • 203
Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення
  • 01 березня, 19:50
  • 1286
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 1368
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл