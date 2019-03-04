Мережу здивувало ричання снігового барса: відеофакт

Снігові барси виглядають доволі страхітливо, однак нещодавно в соцмережах показали, як ричать ці леопарди. Здається, навіть великий кіт все одно залишається котом.

Користувач з ніком Texas_Dexter поділився на своїй сторінці в соцмережі Twitter відео з сніговим барсом, яке за короткий час зібрало шалену кількість переглядів. Всього за два дні ролик побачили понад 800 тисяч осіб, з яких 39 тисяч його ретвітнули і більш як 77 тисяч вподобали. А все тому, що 2-секундне відео зовсім перевертає уявлення людей про цих попелястих леопардів.

І ще: Кіт-злодій став справжньою зіркою мережі

"Ви коли-небудь чули лютий рев сніжного барса?", – спитав автор і отримав цілий шквал вражених коментарів. А все тому, що ці великі коти не здатні ричати через неповне закостеніння під'язикової кістки, тому звучить так, ніби барс – маленький домашній улюбленець. Але з ним краще не жартувати.

Have you ever heard the ferocious roar of a Snow Leopard? pic.twitter.com/Ksqf5i8jkO — Dexter #TeamPelosi (@Texas_Dexter) 2 березня 2019 р.

Читайте також: Коти, які намагаються сховатись від ветеринарів: епічні фото