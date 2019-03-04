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8 березня Голос країни

Гра престолів: українка створює залізні трони для тварин

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Трони для котів у стилі Гри престолів - фото 1
Трони для котів у стилі Гри престолів / etsy.com/shop/MadeForPets

Талановита українська дизайнер Катерина Агафонова виготовляє креативні трони для домашніх улюбленців у стилі серіалу "Гра престолів". Тепер ви знаєте, хто займе Залізний трон!

Поки фанати з нетерпінням чекають прем'єру фінального восьмого сезону "Гри престолів", яка запланована на квітень 2019 року, то українка Катя Агафонова робить меблі для домашніх улюбленців найвідданіших шанувальників серіалу.

І ще: Матір драконів з Гри престолів прокоментувала фінал серіалу

Дівчина створює справжні трони для істинних володарів – котів та собак. Ідею підкинув один із клієнтів, після чого киянка вирішила не зупинятись на одному королівському ліжку для пухнастиків.

Коштує така радість з розмірами 60 x 43 х 80 см для кота чи собаки $272, адже трон повністю ручної роботи. Створення одного такого ліжечка триває близько двох тижнів, але це не зупиняє фанатів, адже новини про українку з'являються на багатьох іноземних виданнях. Зацініть!

Гра престолів: українка створює залізні трони для тварин - фото 311435

Гра престолів: українка створює залізні трони для тварин - фото 311436

Гра престолів: українка створює залізні трони для тварин - фото 311437

Гра престолів: українка створює залізні трони для тварин - фото 311438

Гра престолів: українка створює залізні трони для тварин - фото 311439

Гра престолів: українка створює залізні трони для тварин - фото 311440

Гра престолів: українка створює залізні трони для тварин - фото 311441

Гра престолів: українка створює залізні трони для тварин - фото 311442

Джерело всіх фото: etsy.com/shop/MadeForPets

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Джерело: boredpanda
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