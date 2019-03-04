Гра престолів: українка створює залізні трони для тварин

Талановита українська дизайнер Катерина Агафонова виготовляє креативні трони для домашніх улюбленців у стилі серіалу "Гра престолів". Тепер ви знаєте, хто займе Залізний трон!

Поки фанати з нетерпінням чекають прем'єру фінального восьмого сезону "Гри престолів", яка запланована на квітень 2019 року, то українка Катя Агафонова робить меблі для домашніх улюбленців найвідданіших шанувальників серіалу.

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Дівчина створює справжні трони для істинних володарів – котів та собак. Ідею підкинув один із клієнтів, після чого киянка вирішила не зупинятись на одному королівському ліжку для пухнастиків.

Коштує така радість з розмірами 60 x 43 х 80 см для кота чи собаки $272, адже трон повністю ручної роботи. Створення одного такого ліжечка триває близько двох тижнів, але це не зупиняє фанатів, адже новини про українку з'являються на багатьох іноземних виданнях. Зацініть!

Джерело всіх фото: etsy.com/shop/MadeForPets

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