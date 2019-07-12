Незвичайні застосування спирту в побуті

Розповідаємо про те, яку користь можна отримати зі спирту в побуті. Про ці способи використання медичного спирту ви можливо, і не здогадувалися.

Від болю. Нанесіть спирт на хворе місце, він поліпшить приплив крові до поверхні шкіри і допоможе розслабити м'яз, полегшивши тим самим біль.

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Для ремонту розбитої пудри. Якщо компактна пудра або тіні розкололися в дрібні крихти, окропіть їх спиртом з пульверизатора. Потім сформуйте в єдине ціле і дайте висохнути. Косметика буде як новенька.

Від запаху у взутті. Чудовий спосіб для усунення запахів. Якщо у вас неприємно пахне взуття, обприскайте його зсередини спиртом. Залиште висихати на ніч або поставте на сонці. Запах піде.

Для розтягування взуття. Туфлі тиснуть? Рясно окропіть їх спиртом з пульверизатора зовні і зсередини. Потім надіньте шкарпетки, походіть у взутті годинку-другу, і проблема буде вирішена.

Дезінфекція окулярів. Окуляри потрібно регулярно очищати, адже вони контактують зі шкірою і на них залишається жир і бактерії. Для дезінфекції потрібно збризнути окуляри спиртом, а потім протерти м'якою тканиною.

Виготовляємо ароматизатор. Змішайте склянку спирту і 10-15 крапель ефірної олії. Налийте у флакон з розпилювачем і насолоджуйтеся домашнім освіжувачем повітря.

Боротьба з фруктовими мушками. Зробіть спрей від мушок. Налийте в пульверизатор спирт. Розпорошите рідину на літаючих мушок. Вони впадуть на підлогу, і ви зможете змести їх в сміття.

Ніяких плям від поту. Спирт – чудовий антиперспірант. Для позбавлення від плям на одязі і запаху поту протирайте спиртом місця, які найбільше пітніють.

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