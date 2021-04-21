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Незвичайні вибачення хлопця підкорили мережу (фото)
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Не існує ідеальних стосунків, тому сварки трапляються у кожного. Але цей хлопець знайшов доволі креативний спосіб вибачитись перед коханою.
На платформі Reddit користувач з ніком Thicc_flair_drip поділився незвичайним колажем з фотографіями з вулиці, які стрімко піднялись у тренди. За кілька годин допис зібрав майже 11 тисяч балів та понад сотню коментарів.
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А все тому, що на кадрах можна побачити оригінальні плакати з вибаченнями, які адресовані ображеній дівчині. Якщо ж до надписів "Андреа, мені шкода" та "Андреа, я тебе кохаю" запитань нема, то фраза "Андреа, поїж боби зі мною" викликала справжній шквал емоцій. Здається, до такого повороту подій коментатори не були готові. Та й хлопець відверто заявляє, що має їжу, тому шанси на успіх значно збільшуються.
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