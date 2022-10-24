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Незвичайні поради від дуже економних людей (фото)

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Ідеї для економії грошей - фото 1
Ідеї для економії грошей

Економність – це далеко не завжди є тією рисою, якої варто соромитись. І ці варіанти використання речей справді можуть надихнути переглянути свої погляди на витрати.

На платформі Reddit є окрема група під назвою Frugal (Ощадливий), де люди діляться креативними способами зекономити гроші. Філософією цієї спільноти є використання власної креативності, а не гаманця, передає Радіо MAXIMUM.

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Тому тут можна зустріти найнезвичайніші лайфхаки, які дозволять зберегти фінанси та ще й захистити Землю від зайвого сміття.

"Я працюю в туристичній агенції, і коли нам доводиться "знищувати" наші застарілі карти, то використовую їх повторно як обгортковий папір"

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saxamaphone710

"Ми з подружкою хотіли мати велике дзеркало на нашій стіні, але не хотіли витрачати багато грошей. Тож ми знайшли 6 маленьких дзеркал для дверей шафи за ціною по $4"

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KyZar0

"Не хотів викидати невдалі знімки, тому перетворив їх на маленькі картини"

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pastel_lamb

"Наші консервації на рік, все одно доведеться ще готувати яблука. Всі овочі домашні"

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"Наші діти користувались цим ліжечком перші 2,5 роки свого життя. Тож ще одна спроба продовжити його використання ще на 5 років"

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thepixarlamplala

"З чоловічої сорочки за $2.50 зробила костюм"

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frankiishirey

"Думаю, вам сподобається подарунок від моєї ощадливої тітки"

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iamthechiefhound

"Мій хлопець зробив полиці зі спеціями зі старих ліжок. А от банки з-під гірчиці та джемів чудово підійшли для зберігання приправ"

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emmabovary238

"Я щойно зробив такий прилавок у ванній завдяки рулону з клейким папером за 12 доларів. Тепер хочу покрити ним все"

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SkippingLittleStones

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