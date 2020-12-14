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Дівчина показала простий лайфхак, як порізати торт без ножа: відео
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У мережі показали незвичайний спосіб поділити святковий торт між гостями. Для цього пропонується використовувати келихи.
На кадрах видно, як компанія друзів відзначає день народження дівчини. Після того, як вона задула свічки, гості взяли келихи для вина і кожен відділив собі по шматку святкового десерту. В результаті у всіх виявилися приблизно однакові шматочки круглої форми.
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Для цього способу не потрібний ніж і головне – немає нагальної потреби торкатися торта руками, що має особливе значення в період пандемії COVID-19.
Однак, якщо ви вирішите випробувати такий метод поділити десерт, варто врахувати, що келих повинен бути досить глибоким, особливо якщо торт високий і складається з декількох шарів.
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