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Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії

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Цих милих кошенят точно шкода їсти - фото 1
Цих милих кошенят точно шкода їсти / SanDiegoRed

Такі десерти навіть шкода їсти. Просто подивіться на цю кулінарну красу!

Японці давно вже себе зарекомендували як експертів не тільки всього мімімішного, а й доведеного до досконалості.

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Те ж саме стосується і їжі, яка в руках японських кухарів перетворюється на справжні шедеври, які настільки шкода їсти, що навіть сльози навертаються. Ви тільки подивіться, як у японців виглядають пампушки з маком, цукерки, торти і морозиво!

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319704

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319705

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319706

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319707

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319708

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319709

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319710

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319711

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319712

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319713

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319714

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319715

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319716

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319717

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319718

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319719

Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії - фото 319720

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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