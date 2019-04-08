Незвичайні десерти, які можна спробувати тільки в Японії

Такі десерти навіть шкода їсти. Просто подивіться на цю кулінарну красу!

Японці давно вже себе зарекомендували як експертів не тільки всього мімімішного, а й доведеного до досконалості.

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Те ж саме стосується і їжі, яка в руках японських кухарів перетворюється на справжні шедеври, які настільки шкода їсти, що навіть сльози навертаються. Ви тільки подивіться, як у японців виглядають пампушки з маком, цукерки, торти і морозиво!

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