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Незвичайна помста: китаянка попросила кур'єра виплеснути чай в обличчя її колишньому

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Незвичайна помста: китаянка попросила кур'єра виплеснути чай в обличчя її колишньому - фото 1

Мешканка китайської провінції Шаньдун вирішила оригінально помститися своєму колишньому коханому.

Так, жінка найняла кур'єра, щоб він вихлюпнув чай ​​в обличчя чоловікові. "Нема потреби бути ввічливим з цим покидьком, просто виплесніть напій йому в обличчя", – написала вона в коментарі до замовлення.

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На відео видно, як кур'єр підходить до чоловіка і вихлюпує чай йому в обличчя. Потім він показує одержувачу чек, в якому написане відповідне прохання його колишньої. Після цього кур'єр перепросив за свої дії і сказав, що лише виконує інструкції замовниці.

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Джерело: indianexpress
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