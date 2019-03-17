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Незрівнянні курячі крильця у медово-соєвому соусі

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Як приготувати смачні курячі крильця - фото 1
Як приготувати смачні курячі крильця / Womanadvice

Курячі крильця у медово-соєвому соусі чудово підійдуть для легкої закуски до святкового або повсякденного столу. Дивіться відео-рецепт приготування.

Ця страва – улюблена на дружніх посиденьках і сімейних святах.

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Продукти:

  • 1 кілограм крил курячих
  • 2-3 столових ложки меду
  • соєвий соус, сіль, перець
  • рослинна олыя для смаження

Як приготувати смачні курячі крильця:

  1. Крильця необхідно ретельно вимити, після чого потрібно розрізати кожне з них на три частини, для забезпечення кращого прожарювання і просочування соусом.
  2. Коли олія нагріється, викладаєте крильця, регулярно помішуючи до появи золотистої скоринки. Крила слід посолити, поперчити і перемішати. Після чого потрібно обсмажувати ще кілька хвилин, а потім додати мед і ретельно перемішати, щоб всі шматочки покрилися медовою масою.
  3. Далі обсмажування проводимо на середньому вогні протягом 2-3 хвилин, потім слід влити соєвий соус.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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