Незрівнянні курячі крильця у медово-соєвому соусі

Курячі крильця у медово-соєвому соусі чудово підійдуть для легкої закуски до святкового або повсякденного столу. Дивіться відео-рецепт приготування.

Ця страва – улюблена на дружніх посиденьках і сімейних святах.

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Продукти:

1 кілограм крил курячих

2-3 столових ложки меду

соєвий соус, сіль, перець

рослинна олыя для смаження

Як приготувати смачні курячі крильця:

Крильця необхідно ретельно вимити, після чого потрібно розрізати кожне з них на три частини, для забезпечення кращого прожарювання і просочування соусом. Коли олія нагріється, викладаєте крильця, регулярно помішуючи до появи золотистої скоринки. Крила слід посолити, поперчити і перемішати. Після чого потрібно обсмажувати ще кілька хвилин, а потім додати мед і ретельно перемішати, щоб всі шматочки покрилися медовою масою. Далі обсмажування проводимо на середньому вогні протягом 2-3 хвилин, потім слід влити соєвий соус.

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