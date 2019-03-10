Найлінивіші ліниві вареники: крутий рецепт

Хочеться приготувати щось смачненьке вдома, але категорично не хочеться провести всю неділю на кухні? Ловіть рецепт ідеальних лінивих вареників.

Рецепт класичних лінивих вареників з сиром. Якщо у вас залишилися ліниві вареники, то на наступний день можна обсмажити їх на олії, попередньо зануривши в збите яйце і обваляти у ванільних крихтах або панірувальних сухарях.

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Продукти:

Сир 500 г

Яйце 3 шт

Цукор 2-3 ст. ложки

Борошно (пшеничне) 1 склянка

Вершкове масло 30 г

Сіль за смаком

Ваніль (порошок) на кінчику ножа

Як готувати ліниві вареники:

Замісити тісто з сиру, борошна, яєць, цукру, солі (щіпка), ванілі і розтопленого вершкового масла. Тісто має вийти досить щільним. Потім сформувати з нього джгут товщиною 2 см і розрізати його на однакові шматочки. Закип'ятити воду, трохи її посолити і опустити вареники, варити, поки вони не спливуть на поверхню. Виловити вареники шумівкою, розкласти на порційні тарілки і подати зі сметаною, йогуртом або варенням.

Найлінивіші ліниві вареники: крутий рецепт

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