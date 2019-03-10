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Найлінивіші ліниві вареники: крутий рецепт
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Хочеться приготувати щось смачненьке вдома, але категорично не хочеться провести всю неділю на кухні? Ловіть рецепт ідеальних лінивих вареників.
Рецепт класичних лінивих вареників з сиром. Якщо у вас залишилися ліниві вареники, то на наступний день можна обсмажити їх на олії, попередньо зануривши в збите яйце і обваляти у ванільних крихтах або панірувальних сухарях.
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Продукти:
- Сир 500 г
- Яйце 3 шт
- Цукор 2-3 ст. ложки
- Борошно (пшеничне) 1 склянка
- Вершкове масло 30 г
- Сіль за смаком
- Ваніль (порошок) на кінчику ножа
Як готувати ліниві вареники:
- Замісити тісто з сиру, борошна, яєць, цукру, солі (щіпка), ванілі і розтопленого вершкового масла. Тісто має вийти досить щільним.
- Потім сформувати з нього джгут товщиною 2 см і розрізати його на однакові шматочки.
- Закип'ятити воду, трохи її посолити і опустити вареники, варити, поки вони не спливуть на поверхню.
- Виловити вареники шумівкою, розкласти на порційні тарілки і подати зі сметаною, йогуртом або варенням.
Найлінивіші ліниві вареники: крутий рецепт
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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