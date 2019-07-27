Незрівнянна Моніка Беллуччі у спокусливій зйомці

54-річна знаменита італійська актриса Моніка Беллуччі, здається, не знає, що таке старіння. Днями зірка вкотре підтвердила це, знявшись у доволі пікантній фотосесії.

Зйомка відбулася у Франції за замовленням відомого журналу Madame Figaro. Автором фотосесії був Тьємо Сандер, який вирішив підкреслити звабливість і жіночність Моніки Беллуччі відвертими позами.

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Перед камерою 54-річна актриса з'явилася в чорному і білому боді з великим декольте. Крім цього, Моніка приміряла чорний комбінезон і грайливі плаття, в яких оголила свої стрункі ноги. Але, мабуть, найбільш спокусливим з фотосесії було позування італійської красуні в басейні. Актриса у вечірній сукні лягла на воду, засвітивши свою струнку фігуру.

Фото приголомшливої італійки прикрасило і обкладинку нового випуску Madame Figaro. Там Беллуччі позувала в чорному боді з мокрим волоссям. Сексуальності її образу додала біла чоловіча сорочка, яку зірка одягла поверх звабливого наряду.

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