Незламна Люся Кава презентувала нову пісню "Народна" до дня Збройних Сил України

До дня ЗСУ відбулася прем'єра від Люсі Кави – сингл "Народна". Це пісня перемоги, як зазначає артистка. Слухайте музичну новинку!

Авторська пісня співачки написана про наш народ, тому і має назву – "Народна". Вона про нас усіх, про кожного з нас!

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Зараз усім українцям дуже потрібна підтримка і незгасна віра. Ця пісня-мотивація для кожного, щоб впевнено йти до перемоги.

Ми живемо в історичний час, про який будуть писати у книгах. Щодня ми виборюємо нашу свободу та будуємо нове майбутнє для усіх нас. Сльози на очах та гордість переповнюють мене. Я вірю, наша Перемога вже близько. Я пишаюся нашими захисниками та захисницями, які боронять нашу Україну. Моя безмежна вдячність кожному", – розповіла Люся Кава.

Люся Кава у кліпі постає в образі птаха сокола, який з давніх часів є символом відваги та хоробрості, символом свободи. Саме з нього починалась історія нашого тризубу, який є символом волі й незалежності українського народу, символом нації й держави, символом нашої визвольної боротьби.

Велика подяка усім військовим, які взяли участь у зйомках кліпу. Це не актори, а українці різних професій, які з 24 лютого, коли розпочалась повномасштабна війна, пішли до лав ЗСУ захищати нашу землю та наш народ. Для мене велика честь стояти поряд з героями, які приєднались до творчого фронту", – поділилась артистка.

Слухати пісню ЛЮСЯ КАВА – Народна:

Слова пісні ЛЮСЯ КАВА – Народна:

Ми всі одна родина

Ми всі одна країна

Від батька і до сина

Славимо її

Біда нас не зламала

Вона нас об’єднала

Віра нас захищала

На всі роки

Ми вільний народ

Сильний народ

Могутній народ

Слава Україні

Героям слава

Смерть ворогам.

Ми всі велика сила

І кожна тут людина

То є моя країна

Бережіть її

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