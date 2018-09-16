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Незграбна маленька горила насмішила туристів: кумедне відео

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Кумедна голира - фото 1
Кумедна голира / tvnet

В угандському парку дитинча горили впало з дерева і насмішило очевидців.

Цій маленькій горилі слід більше часу проводити на деревах, адже навички малюка поки залишають бажати кращого.

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Забавні кадри зняв Майкл Олсон з США, що був в Уганді і відвідав Національний парк Бвінді.

Малятко сиділо на дереві, але в якийсь момент вирішило не сидіти на місці і вибрало для цього неправильну гілку, яка виявилася дуже тонкою.

Все закінчилося досить комічним падінням, так що туристи від душі посміялися над незграбним малюком.

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Джерело: liveleak
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