Незграбна маленька горила насмішила туристів: кумедне відео

В угандському парку дитинча горили впало з дерева і насмішило очевидців.

Цій маленькій горилі слід більше часу проводити на деревах, адже навички малюка поки залишають бажати кращого.

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Забавні кадри зняв Майкл Олсон з США, що був в Уганді і відвідав Національний парк Бвінді.

Малятко сиділо на дереві, але в якийсь момент вирішило не сидіти на місці і вибрало для цього неправильну гілку, яка виявилася дуже тонкою.

Все закінчилося досить комічним падінням, так що туристи від душі посміялися над незграбним малюком.

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