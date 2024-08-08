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Неземна краса: у мережі з'явились перші офіційні фото "Міс Всесвіт Україна 2024"
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Всесвітньо відомий американський зірковий фотограф Фаділь Беріша створив перші офіційні фото для "Міс Всесвіт Україна 2024" Аліни Пономаренко.
20-річній одеситці в ніжно-блакитній сукні та з короною влаштували просту фотосесію біля стіни. Організатори конкурсу подякували фотографу за підтримку України, та опублікували світлини в Instagram.
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Для першої офіційної фотосесії красуні в статусі "Міс Всесвіт Україна" їй підібрали пастельний образ із розшитим блискучими камінцями корсетом і пишною спідницею.
Силует-русалка дозволив підкреслити фігуру переможниці українського відбору, а також зробити акцент на її тендітних плечах. У руках українка тримала корону та стрічку.
Її каштанове волосся було вкладене в просту зачіску, а ось макіяж для дівчини зробили яскравий. Акцент на повіках і віях дозволив відтінити карі очі одеситки, тоді як легкий блиск на губах додав вишуканості.
Нагадаємо, що Аліна родом з Одеси. Після закінчення місцевого університету отримала спеціальність "Міжнародна юстиція та право". Тривалий час працює моделлю.
Минулого року Пономаренко перемогла на конкурсі "Міс Одеса" та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї. Крім моделінгу дівчина активно волонтерить. Вона створила соціальну ініціативу "Дерево любові", яка спрямована на підтримку бабусь і дідусів міста Одеси, що потребують допомоги.
Також "Міс Всесвіт Україна" є донором крові. У вільний час Аліна займається художньою гімнастикою, йогою, читає, любить писати вірші та грати на фортепіано.
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