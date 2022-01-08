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Чоловік отримав незвичайний подарунок і розчулив мережу: відео

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Чоловік отримав особливий подарунок з пам'яттю про кохану - фото 1
Чоловік отримав особливий подарунок з пам'яттю про кохану / Chino Rocha on Unsplash

Є чимало історій про кохання, які підтверджують, що любов живе далеко не три роки. І коротке відео з цим чоловіком ще один доказ вічних почуттів.

На платформі Reddit користувач з ніком Bharat048 поділився дуже емоційним відео з подарунками, яке стрімко піднялось у топи мережі. За короткий час допис зібрав понад 76 тисяч балів та більше як 1500 коментарів, передає Радіо MAXIMUM.

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І таку увагу можна доволі легко пояснити, адже у ролику чоловік отримує дуже особливий подарунок. Як пояснила авторка, її матір померла на день народження батька ще у 2018 році. А на відео він розпаковує ковдру, яка пошита з речей мами. Здається, втримати сльози просто неможливо. Така проста річ, але переповнена спогадами, що викликало розчулення у кожного, хто переглянув цей запис.

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