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Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника

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Подорож Ісландією - фото 1
Подорож Ісландією / instagram.com/gabornagy_photography

Талановитий фотограф-мандрівник показав, як виглядає таємнича Ісландія з висоти пташиного польоту. Від гір та гейзерів до крижаних берегів і вулканів. Це варто побачити!

Знайомтесь, Габор Нагі (Gábor Nagy) – угорський фріланс-фотограф, який мешкає у Будапешті. Хлопець настільки уміло користується камерою, що навіть став амбасадором Sony Alpha. Зважаючи на те, що в його рідній країні немає великих гір, то його любов до альпійських ландшафтів мала б сформуватися ще у юному віці. Походи та підйоми отримали новий сенс, коли Габор почав брати з собою камеру.

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Зараз хлопець спеціалізується на зйомках в арктичних регіонах, серед яких Ісландія, Норвегія, а також у високих горах, приміром, Доломітах, Альпах і Татрах. Готові побачити, як виглядають захопливі пейзажі Ісландії з висоти пташиного польоту?

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325818

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325819

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325820

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325821

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325822

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325823

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325824

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325825

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325826

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325827

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325828

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325829

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325830

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325831

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325832

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325833

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325834

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325835

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325836

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325837

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325838

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325839

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325840

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325841

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325842

Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника - фото 325843

Джерело всіх фото: instagram.com/gabornagy_photography

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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