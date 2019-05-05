Незабутня краса Ісландії з висоти: яскраві фото мандрівника

Талановитий фотограф-мандрівник показав, як виглядає таємнича Ісландія з висоти пташиного польоту. Від гір та гейзерів до крижаних берегів і вулканів. Це варто побачити!

Знайомтесь, Габор Нагі (Gábor Nagy) – угорський фріланс-фотограф, який мешкає у Будапешті. Хлопець настільки уміло користується камерою, що навіть став амбасадором Sony Alpha. Зважаючи на те, що в його рідній країні немає великих гір, то його любов до альпійських ландшафтів мала б сформуватися ще у юному віці. Походи та підйоми отримали новий сенс, коли Габор почав брати з собою камеру.

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Зараз хлопець спеціалізується на зйомках в арктичних регіонах, серед яких Ісландія, Норвегія, а також у високих горах, приміром, Доломітах, Альпах і Татрах. Готові побачити, як виглядають захопливі пейзажі Ісландії з висоти пташиного польоту?

Джерело всіх фото: instagram.com/gabornagy_photography

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