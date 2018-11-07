Гід по Львову: ТОП-10 маловідомих місць, які варто відвідати

Місто кави, затишку, спокою... Шляхетний Львів оспівують у багатьох піснях, змальовують на картинах, описують у віршах. Але щоб зрозуміти та відчути життя міста Лева — обов'язково відвідай його сам! А якщо ти вже мешкаєш тут, то нудно провести вихідні тобі точно не вдасться.

Навіть якщо ти не раз бував у Львові – повір, є багато незвіданих та цікавих місць, які можливо не дуже популярні, але не менш захопливі. Відвідай сам, покажи друзям, рідним, та гостям міста!

То є Львів старенький, мудрий сивий дядько, кожному залишить кавалочок на згадку. То є Львів, шановні, вбирайте шлюбні сподні, краватку, маринарку і "Вйо!" по Стрийськім парку!

Розпочнемо мандрівку із згаданого у культовій пісні Кузьми Стрийського Парку.

Стрийський Парк

Де: між вулицями Франка і Стрийською

Стрийський Парк восени

Тут можна зробити неймовірні фото із живими лебедями та погодувати їх, аби гарно вийшли на знимці на фоні штучних замкових руїн, а також біля новозбудованого музичного фонтану "Івасик-Телесик". Фонтан яскравий і фото біля нього будуть ефектними. Влітку по периметру парку їздить дитяча залізниця, машиністами і кондукторами якої є маленькі школярі. А ще тут ти можеш посидіти в тишині на лавочці і просто відпочивати, насолоджуючись красою парку.

Арт-галерея під відкритим небом

Де: площа Ринок, 13

Арт-галерея Щось цікаве

Тобі слід сюди завітати, особливо якщо ти – творча людина. Це єдина у Львові галерея під відкритим небом, тут проходять виставки молодих художників, майстер-класи та концерти вуличних музикантів. Насолодитись творчою атмосферою галереї можна з 10.00 до 22.00.

Вулиця з багатьма назвами

Де: вул. Архівна

Вулиця з багатьма назвами у Львові

У Галицькому районі міста, на межі вулиць Братів Рогатинців та Валової, розташований незвичайний будинок. На його стіні не одна табличка із назвою, а декілька, що з'явились протягом кількох останніх років. Кожного року до назви додають прізвища та імена митців, на честь яких щороку організовується фестиваль незалежного кіно "Кінолев".

У гості до Франка!

Де: вул. І.Франка, 152

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка

Як же ж не завітати в гості до улюбленого декадента? Наступна зупинка – Меморіальний музей Івана Франка. Закладу вже майже 80 років, і з цього часу у ньому майже нічого не мінялося. Там досі зберігається фортепіано та робочий стіл, автентичні чорнильниця з ручкою, книги, підсвічник, якими за життя користувався видатний літератор Іван Франко.

Йдучи пішки чи проїжджаючи стареньким львівським трамваєм сюди, на кінець вулиці Івана Франка, можна розширити уявлення саме про стародавній Львів початку ХХ століття. Також тут розміщені вілли, в який на той час мешкала львівська еліта. Серед них – родина Михайла Грушевського.

Будинок органної та камерної музики

Де: вул. Степана Бандери, 1

Будинок органної та камерної музики

Будинок органної та камерної музики розташований в колишньому костелі святої Марії Магдалини (ХVІІ ст.). Як концертна організація він був заснований у 1988 році. У радянський період тут якийсь час розміщався спортивний зал, пізніше – концертно-танцювальний, який належав Політехніці, а в 1960-х роках будівлю було перепрофільовано під органний зал Львівської консерваторії ім. М. Лисенка. Класичні мелодії, які ти тут почуєш, допоможуть відволіктись від проблем і повернуть спокій у думки.

Пластиліновий будинок

Де: Цетнерівка, 16

Пластиліновий будинок

Творіння сучасних дизайнерів нагадує творчість Гауді. Розташований "Пластиліновий Будинок" недалеко від Личаківського парку. Колись господар успадкував зовсім непримітний особняк, який віддав на відновлення місцевому архітектору Миколі Сенику. Тепер будинок виглядає, як з мультика, – зовсім нереалістичним, ще й на тлі звичайних сусідніх особняків.

Двір-музей СРСР

Де: вул. Князя Лева, 2

Двір-музей СРСР

Місцеві жителі вже не пригадують, хто першим почав залишати тут артефакти радянської епохи. Зараз цей двір нагадує склад реквізитів у театрі. Імпровізований музей під відкритим небом! Кількість експонатів постійно збільшується, тому в цьому місці можна повернутися на трішки в минуле.

Двір загублених іграшок

Де: вул. Князя Лева, 3

Двір загублених іграшок

Навпроти радянського імпровізованого музею розташований ще один, незвичайний та не менш оригінальний двір загублених іграшок. Тут зберігаються ляльки, м'які іграшки, брязкальця, пасочки, іграшкові велосипеди, садові гноми та інші. Антураж створює містичну атмосферу. За словами львів'ян, ця колекція належить одному старенькому жителю будинку, який одного разу знайшов дві загублені іграшки і залишив їх посеред двору. Незабаром за ним повторили і мешканці з сусідніх двориків, і так почала формуватись колекція. Зараз там представлені старі радянські та сучасні іграшки. Порядок у дворі підтримують мешканці будинку. Львівські фотографи та моделі часто влаштовують тут тематичні фотосесії.

Пам'ятник Рюкзаку

Де: вул. Дорошенка, будинок 41, внутрішній двір географічного факультету ЛНУ.

Незвичайний пам'ятник

Львів не перестає вражати, правда ж? Місто студентів та туристів точно здивує пам'ятником рюкзаку. Полюбляєш подорожі? Рекомендуємо оглянути цей пам'ятник! Тепер він є однією із найоригінальніших скульптур не лише у Львові, а й у всій Україні.

Музей хвороб людини

Де: вул. Пекарська, будинок 69, кафедра патанатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Музей людських хвороб

Ще у 1986 році цей музей заснував лікар-патологоанатом Андрій Обжут. Деяким із експонатів вже більше ніж 150 років. Перші були перевезені вченим із Празького університету. На вході до музею зустрічає напис латиною: "Мертві допомагають живим". Серед експонатів представлені колекції хвороб, які показують майбутнім лікарям. Відвідувачам наочно демонструють вплив шкідливих звичок на організм людини.

Ну що – прогулялися трішки багатогранним містом Лева? Послухали цікаві легенди, коротенькі історії? Не забули зупинитися біля душевних вуличних музикантів міста і послухати таку рідну для всіх: "А вона, а вона, сидітиме сумна, буде пити, не п’яніти… "? Тепер можна й на традиційну запашну каву. Гарної прогулянки Львовом!

Анастасія Сисак для Радіо МАКСИМУМ

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