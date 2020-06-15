New Yorker присвятив обкладинку останнього номера жертвам насильства у США

Американський журнал The New Yorker присвятив обкладинку останнього номера антирасистським протестам в США, які почалися після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі.

Так, на своїй обкладинці видання опублікувало афроамериканців, які стали жертвами насильства з 1863 року. Автором обкладинки став художник Кадір Нельсон. Його робота отримала назву "Вимовте їхні імена".

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На сайті журналу можна прочитати коротку історію кожного із загиблих.

Масові протести в США і низці інших країн спалахнули після загибелі 25 травня в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні поліцейськими, які запідозрили його в розплаті фальшивими купюрами в магазині. У момент затримання один з поліцейських натиснув Флойду коліном на горло. Чоловік кричав, що йому важко дихати, але поліцейські не реагували на його слова. Пізніше Флойд помер в лікарні.

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