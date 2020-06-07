Бенксі присвятив новий малюнок положенню темношкірих в США

Британський художник Бенксі створив малюнок, який присвятив становищу темношкірого населення у США. Знімком своєї останньої роботи король вуличного мистецтва поділився в Instagram.

На малюнку зображена сперта до стіни фотографія на зразок тих, які ставлять у пам'ять про померлих. Замість обличчя на ній чорний силует. Перед знімком стоять кілька згаслих свічок і одна велика свічка, яка продовжує горіти. Її полум'я перекинулося на американський прапор, який висить вище на стіні.

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Бенксі порівняв нинішнє становище темношкірих з мешканцями квартири, яку залило через те, що поверхом вище прорвало трубу.

"Спочатку я подумав, що повинен просто заткнутися і слухати, що чорні говорять з цього питання. Але чому я повинен чинити так? Це не їхня проблема. Вона моя. Це проблема білих. І якщо білі люди її не вирішать, хто-небудь повинен піднятися наверх і висадити двері", – написав художник.

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