Невже це правда: заради чого українці нехтують сексом

Соцопитування показало, що українці віддають перевагу телевізору, а не сексу.

Для українців любовні втіхи відійшли на 18-е місце в переліку джерел радості і задоволення, і це не жарт.

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Кожен другий чоловік в Україні не задоволений своїм сексуальним життям. За даними соцопитування, на перших місцях для українців йде сім'я, діти і друзі. Цим пунктам віддали голоси 74%, 63% і 49% респондентів відповідно. Далі в списку сповнених радості речей для українців йдуть подорожі, робота, телевізор, інтернет і віртуальне життя, домашні тварини і навіть робота по дому.



Секс зайняв аж 18-е місце в рейтингу. Крім того, 40% українок взагалі не відчувають оргазму. Сексуальні втіхи приносять радість тільки кожному п'ятому дорослому українцеві. Причиною цього психологи називають вплив суспільства, віртуального життя і легкий доступ до пороносайтів.

Невже це правда: заради чого українці нехтують сексом

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