В Україні з'явиться власний смартфон: над гаджетом працює стартап Solana

Український стартап Solana планує випустити смартфон власного виробництва. Попередня назва гаджета – "Saga". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що перша "Saga", за попередніми прогнозами, буде випущена в першому кварталі 2023 року. Вартість такого гаджета – 1 000 доларів. Оплатити можна вже, адже "Solana" відкрила передзамовлення.

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Це не звичайний телефон, до якого усі звикли. "Saga" орієнтована на Web3. Цільова аудиторія – люди, які працюють з криптовалютою та блокчейном. З цього пристрою можна буде легко проводити ті операції, які зараз доступні лише для комп'ютерів чи ноутбуків.

"Ми не побачили жодного оголошення про крипту на конференції розробників Apple, це через 13 років після того, як з'явився біткойн. Я думаю, що це буде залежати від нас", – прокоментували творці.

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