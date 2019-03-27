Зірка Гри престолів розповіла про свої сексуальні експерименти

Тернер була готова до того, щоб провести все життя на самоті / Journal Post

Голлівудська актриса Софі Тернер, яка відома за роллю Санси Старк в Грі престолів, розповіла про свої експерименти в одностатевих стосунках.

За словами знаменитості, одностатеві стосунки пробують всі. Про це вона заявила E!News.

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"Я зустріла досить хлопців, щоб знати, і я зустріла досить дівчат, щоб знати. Я не відчуваю себе на 22. Я відчуваю себе так, ніби мені 27, 28 років", – сказала актриса. Вона також додала, що одностатеві стосунки – це те, з чим зіштовхуються люди на шляху дорослішання.

"Це частина дорослішання. Я люблю душу, а не гендер", – зауважила Тернер. За її словами, вона ніколи й уявити не могла, що побереться в 21 рік. Однак, вона була готова до того, щоб провести все життя на самоті.

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