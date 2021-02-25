Мавка. Лісова пісня: дивіться трейлер українського мультфільму за твором Лесі Українки

У 150-ий день народження Лесі Українки в мережу виклали тизер-трейлер українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Його знімали за мотивами драми-феєрії "Лісова пісня". Дивіться відео на Радіо МАКСИМУМ!

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийде на великі екрани у 2022 році. А поки у нас є можливість подивитися тизер-трейлер анімаційної адаптації популярного твору Лесі Українки.

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"Мавка. Лісова пісня" – художній анімаційний фільм, створений студією Animagrad на основі давньослов'янських міфів і легенд, а також натхненний шедевром класичної української літератури "Лісова пісня" – драми-феєрії видатної Лесі Українки (поетеси, письменниці та справжньої натхненниці розширення прав і можливостей жінок).

Це також історія про силу любові, здатної об'єднувати, рятувати та дарувати життя. У проєкті переплітаються багато елементів автентичної та сучасної української культури, такі як міфологія і література, музика та танцювальні ритуали.

У новому тизер-трейлері розповідається про здібності та магію Мавки у ролі Лісової душі. Вона не байдужа до почуттів лісових істот і здатна заспокоювати їх страхи. Її магічні сили заспокоюють потривожене стадо лісових зубрів (які в Україні перебувають на межі зникнення).

Ця сцена перегукується з екологічною місією анімаційного фільму – привернути увагу до зникаючих видів тварин, включаючи зубрів, чорного лелеки, євразійської рисі та бурого ведмедя, а також рослин і метеликів. Зворушливий епізод з риссю і її дитинчам у трейлері-тизері також привертає увагу до проблеми. Партнером проєкту в цій місії є WWF України. У тизер-трейлері, крім справжніх тварин, представлені міфічні істоти, а також Лукаш – коханий Мавки та талановитий музикант.

Мавка. Лісова пісня – дивіться трейлер мультфільму, знятого за твором Лесі Українки:

Рухи та жести Мавки змодельовані на основі рухів прими-балерини Національної опери України Катерини Кухар. Вона розіграла дії Мавки на знімальному майданчику та навіть повинна була виконати пару трюків для сцени з зубрами. Тизер-трейлер також присвячений 150-річчю Лесі Українки (геніальної української поетеси та письменниці), яке відзначається на національному рівні у 2021 році.

Виробнича команда "Мавка. Лісова пісня" приділяє особливу увагу партитурі. Концепція поєднання кінематографічної оркестрової музики й українських народних інструментів була розроблена у співпраці з італійським композитором Даріо Веро. Для створення саундтреку до тизер-трейлеру були запрошені українські музиканти, в тому числі відомий фольклорний мультиінструменталіст Максим Бережнюк.

Ми вже не можемо дочекатися, коли можна буде подивитися мультфільм на великих екранах. А поки не полінуйтеся поділитися цим відео зі своїми друзями у мережі!

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