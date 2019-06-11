Хлопець купив три контейнери і зробив з них затишний будинок

Джозеф Дюпюї – 29-річний хлопець, який побудував свій дім з контейнерів на околиці Оттави в Канаді. Дивіться, як він це зробив!

Будинок Дюпюї цілком можна назвати житлом економ-класу, бо молода людина побудувала його з трьох морських контейнерів, кожна з цих конструкцій коштувала не більше 3 400 доларів.

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В результаті Джозефу вдалося отримати одноповерхові апартаменти, площа яких сягає 355 кв. футів (31 кв.м). Для комфортного життя тут передбачено майже все. Біля однієї зі стін розташувалося серце будинку – дров'яний камін. Він є основним джерелом обігріву і стильним доповненням інтер'єру. Додатковий затишок створює тепла підлога з підігрівом. Джерелом електроенергії є сонячні батареї, встановлені на даху цього будинку.

Воду хлопець бере у сусідів, вона надходить в камеру за кухнею. Єдиний недолік цього житла – відсутність санвузла. Його замінює кабінка на вулиці. Однак саме ця обставина дозволяє власникові не реєструвати будову як "будинок".

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