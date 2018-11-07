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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Невдоволена студентка стала новим мемом: відеофакт

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Студентка стала мемом - фото 1
Студентка стала мемом / Mirror

Британська студентка з саркастичною реакцією опинилась на відео з представником Європарламенту і стала зіркою мережі. Зацініть!

Виступ члена Європарламенту Нейджела Фараджа став вірусним в інтернеті, щоправда, через те, що позаду нього стояла 21-річна британська студентка Харрієт Елліс, яка не втримала емоцій. Чоловік саме розповідає про Brexit, коли дівчина закотила очі так, що користувачі навіть хотіли їй дати нагороду за акторську гру. Тепер мем з Робертом Дауні-молодшим у ролі Тоні Старка отримав свіжішу версію.

І ще: Звичайні жінки повторили провокаційне фото Джей Ло

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Джерело: segodnya.ua
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