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Неуважний водій снігоприбиральника розтрощив понад 40 машин: відео масштабної аварії

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Неуважний водій снігоприбиральника розтрощив понад 40 машин: відео масштабної аварії - фото 1

Досвідчені автолюбителі знають, що на дорозі пильними потрібно бути усім, не говорячи уже про водіїв спеціальної техніки. Інколи навіть проста неуважність може спричинити плачевні наслідки. Один з таких інцидентів трапився у штаті Огайо (США).

Як видно з відео, снігоприбиральна машина розчищала одне з головних шосе регіону, рухаючись біля відбійника. Але з якихось причин зібраний сніг водій спецтехніки скидав не на узбіччя, як це передбачено правилами, а на зустрічну смугу автомагістралі. Внаслідок цього він спровокував велику аварію, в якій було пошкоджено понад 40 машин.

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Автомобілі, які стали учасниками ДТП, показали на відео. Судячи з кадрів, внаслідок зіткнень у них тріснуло вітрове скло, вибито фари, пошкоджено бампери та капоти. Також до місцевої лікарні доставлено 12 людей із різними травмами.

Горе-водія відсторонили від роботи та відправили на медичний огляд. На нього відкрили кримінальне провадження, в рамках якого встановлять причини виникнення цього інциденту.

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