Неуважний власник Ferrari втопив в озері суперкар вартістю 400 тисяч доларів

У мережі опублікували епічну фотографію, зроблену в Італії. На знімку власник чорного Ferrari 812 GTS вартістю 400 000 доларів сидить на даху суперкара, який тільки що випадково втопив.

Власник Ferrari приїхав на суперкарі до одного з озер, розташованих в Північній Італії. Вийшовши з автомобіля чоловік забув поставити 812 GTS на гальмо стоянки, залишивши коробку передач родстера в нейтральному положенні. В результаті помилки водія суперкар, припаркований на невеликому ухилі, покотився вниз по пірсу, після чого впав в озеро, пише FormulaPassion.

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Помітивши Ferrari рухається, водій спробував зупинити суперкар. Однак, у нього нічого не вийшло. Через неуважність власника автомобіль вартістю 400 000 доларів довелося діставати з води за допомогою евакуатора. Водієві пощастило, що глибина озера виявилася незначною, інакше 812 GTS навряд чи підлягав відновленню.

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