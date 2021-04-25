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Неуважний власник Ferrari втопив в озері суперкар вартістю 400 тисяч доларів
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У мережі опублікували епічну фотографію, зроблену в Італії. На знімку власник чорного Ferrari 812 GTS вартістю 400 000 доларів сидить на даху суперкара, який тільки що випадково втопив.
Власник Ferrari приїхав на суперкарі до одного з озер, розташованих в Північній Італії. Вийшовши з автомобіля чоловік забув поставити 812 GTS на гальмо стоянки, залишивши коробку передач родстера в нейтральному положенні. В результаті помилки водія суперкар, припаркований на невеликому ухилі, покотився вниз по пірсу, після чого впав в озеро, пише FormulaPassion.
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Помітивши Ferrari рухається, водій спробував зупинити суперкар. Однак, у нього нічого не вийшло. Через неуважність власника автомобіль вартістю 400 000 доларів довелося діставати з води за допомогою евакуатора. Водієві пощастило, що глибина озера виявилася незначною, інакше 812 GTS навряд чи підлягав відновленню.
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