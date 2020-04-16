Нетутешні: трейлер серіалу від творців Ріка і Морті

У мережі з'явився трейлер до новенького анімаційного серіалу "Нетутешні" (Solar Opposites) від одного з творців шалено популярних "Ріка і Морті". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал Hulu потішив глядачів першим повноцінним трейлером серіалу "Нетутешні" (Solar Opposites), над яким попрацював співтворець "Ріка і Морті" Джастін Ройланд. Дата виходу новинки запланована вже на 8 травня.

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Сюжет розповідає про інопланетян, які випадково потрапили на Землю, залишившись без корабля. Їхню планету знищив астероїд, тож тепер їм доводиться прикидатись людьми, аби вижити в новому світі. Але тут на них чекають не лише нові правила, а й булінг, наркотики, діти-зомбі та навіть права тварин.

Нетутешні, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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