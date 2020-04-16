Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Нетутешні: трейлер серіалу від творців Ріка і Морті

  • 13
Трейлер серіалу Нетутешні - фото 1
Трейлер серіалу Нетутешні / The Playlist

У мережі з'явився трейлер до новенького анімаційного серіалу "Нетутешні" (Solar Opposites) від одного з творців шалено популярних "Ріка і Морті". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал Hulu потішив глядачів першим повноцінним трейлером серіалу "Нетутешні" (Solar Opposites), над яким попрацював співтворець "Ріка і Морті" Джастін Ройланд. Дата виходу новинки запланована вже на 8 травня.

І ще: The Eddy: трейлер нового серіалу від Netflix про джаз і Париж

Сюжет розповідає про інопланетян, які випадково потрапили на Землю, залишившись без корабля. Їхню планету знищив астероїд, тож тепер їм доводиться прикидатись людьми, аби вижити в новому світі. Але тут на них чекають не лише нові правила, а й булінг, наркотики, діти-зомбі та навіть права тварин.

Нетутешні, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 3083
Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 12 квітня, 12:11
  • 65165
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 752
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз