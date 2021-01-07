Нетутешні: трейлер 2 сезону серіалу від творців "Ріка та Морті"

У мережі опублікували промо до 2 сезону анімаційного серіалу "Нетутешні" (Solar Opposites), над яким працюють творці дуже популярного "Ріка та Морті". Дивіться трейлер онлайн та дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Hulu потішив глядачів свіжим тизером вже до другого сезону "Нетутешніх" (Solar Opposites), дата виходу якого запланована вже на 26 березня.

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Серіал від Джастіна Ройланда та Майка МакМехана, які подарували фанатам "Ріка та Морті", розповідає про прибульців, які потрапляють на Землю та вирішують, що вона підійде для того, щоб тут жити. Чимало чорного гумору, висміювання людей та популярних фільмів - ось що чекає глядачів і в новому сезоні.



Нетутешні: дивитись трейлер 2 сезону серіалу:

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