Cyberpunk 2077: дивіться фанатський трейлер фільму

Попри численні помилки Cyberpunk 2077 деякі гравці настільки перейнялися атмосферою, що почали створювати різні відео, натхненні грою.

Один з останніх прикладів трейлер фільму "Cyberpunk 2077".

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Ютубер Біллі Краммер випустив фанатський трейлер фільму Cyberpunk 2077 з використанням внутрішньоігрових кадрів, а також кількох фрагментів з фільмів.

Кадри геймплея використовуються рідко, оскільки в більшості випадків вони виглядають не дуже реалістично в порівнянні з фільмами. У трейлері не вистачає тільки одного: Кіану Рівза. Хоча він з'являється ненадовго, проте ми думали що він буде більш помітний в підробленому трейлері фільму. Чи з'явиться коли-небудь фільм про Cyberpunk 2077, заснований на грі або адаптації CD Projekt Red, ще належить дізнатися.

Cyberpunk 2077 доступний на PC, PS4, Stadia і Xbox One, а також в розробці для PS5 і Xbox Series X/S.

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