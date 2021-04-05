Netflix завершив зйомки другого сезону серіалу Відьмак: відео

Зйомки другого сезону популярного фентезійного серіалу Відьмак офіційно завершені. Прем'єра нових пригод відбудеться вже цього року на стрімінговій платформі Netflix.

Про це повідомила знімальна команда на офіційному каналі платформи в YouTube. У зйомках брали участь 89 акторів і 1200 членів команди, а події серіалу були зрежисовані на 15 локаціях у Великобританії. Зйомки тривали 158 днів.

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"Було чудово знімати Відьмака тут, у Великій Британії. Ми знімали в деяких неймовірних місцях, включаючи Fountains Abbey, Blea Tarn, Hodge Close, Frensham Ponds і, звичайно ж, в нашому затишному будинку в Arborfield Studios. Ми зібрали найкращі британські таланти і команду, які були пристрасними, професійними і блискучими партнерами", – розповіла шоураннерка і виконавча продюсерка Відьмака Лорен Шмідт Хіссріх.

Також платформа Netflix розкрила подробиці нового сезону. "Переконаний, що Йенніфер загинула в битві при Соддені, Геральт з Рівії відвозить принцесу Циріллу в найбезпечніше місце, яке він знає: в будинок свого дитинства Каер Морхен. У той час як королі, ельфи, люди і демони континенту прагнуть панування за його стінами, він має захистити дівчину від чогось набагато небезпечнішого: таємничої сили, якою вона володіє всередині".

Серіал Відьмак заснований на книгах і розповідях польського письменника Анджея Сапковського. Головним героєм серії є Геральт з Рівії – відьмак-найманець, за гроші знищує всіляких монстрів, які становлять загрозу для життя людей.

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