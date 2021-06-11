Netflix запустив власний інтернет-магазин: що там продають

Стрімінговий сервіс Netflix запустив власний онлайн-магазин. У ньому можна придбати ексклюзивні речі, пов'язані з серіалами та фільмами, які виходять на платформі.

Як повідомляє WWD, наразі крамниця працює лише у США. Але представники платформи планують запустити його і в інших країнах.

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На сайті вже представлені колекції, присвячені новим аніме "Ясуке" і "Едем". Скоро у магазині з'являться футболки, худі, бейсболки й аксесуари з колекції, яка була створена разом з Лувром з нагоди виходу серіалу "Люпин".

"Нам подобається, коли чудові історії виходять за межі екранів і стають частиною життя людей. Ми завжди прагнемо з'ясувати, як ми можемо розширити світ наших історій для шанувальників, від одягу та іграшок до імерсивних подій та ігор", – сказав Джош Саймон, віцепрезидент з товарів Netflix.

Netflix планує випустити мерч для фанатів серіалів "Відьмак" і "Дуже дивні справи". Представники платформи заявили, що не збираються переповнювати сайт товарами. Вони випускатимуть лімітовані колекції, які змінюватимуть одна одну.

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