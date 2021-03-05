Netflix запустив у мобільному додатку аналог TikTok зі смішними короткими відео

Netflix запустив у своєму мобільному додатку стрічку коротких гумористичних відео – фрагментів шоу, кіно і серіалів з бібліотеки стрімінгового сервісу. Через формат користувачі порівнюють функцію з додатком TikTok.

Розділ називається "Смішно відразу" (Fast Laughs). На відміну від TikTok, користувачі не можуть завантажувати власні ролики – стрічка показує тільки контент від Netflix. Відео можна ділитися в соціальних мережах, замість лайків пропонується використовувати емодзі Lol.

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Функція "Смішно відразу" дозволяє додавати серіали, фільми і стендап-випуски у ваш список, а також відразу починати перегляд, – додають в компанії.

Зараз функція доступна тільки на iPhone, але її почнуть тестувати і для Android-гаджетів.

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