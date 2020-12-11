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Netflix випустив тизер телеадаптації мультсеріалу Вінкс: що з ним не так
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Стрімінговий сервіс Netflix показав перший тизер-трейлер майбутнього серіалу Доля: Сага клубу Вінкс, заснованого на культовому мультсеріалі Іджініо Страффі Клуб Вінкс, який показували з 2004 по 2019 рік.
Netflix випустив дебютний тизер своєї адаптації популярного дитячого мультсеріалу Клуб Вінкс, який в цій версії більше схожий на Рівердейл.
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Сюжет розповідає про долю п'яти фей, які відвідують Алфею – магічну школу, що розташувалася в іншому світі. В процесі їм належить не тільки приборкати свої незвичайні здібності, але і розібратися з новими знайомими і потенційними конкурентами. Крім того, долі героїнь загрожують якісь монстри, зупинити яких буде не дуже просто.
Якщо ми думаємо про Клуб Вінкс, то відразу ж згадуємо яскраву анімацію, яскраві образи і позитивну атмосферу. Але в команді Доля: Сага клубу Вінкс працюють суворі хлопці, які вирішили переплести підліткову мелодраму і фентезі з елементами хорору. Вийшло у них таємниче і місцями похмуро.
Прем'єра першого сезону відбудеться на Netflix 22 січня: оригінальний мультсеріал, до речі, почав виходити ще в 2004 році.
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