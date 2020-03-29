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Netflix випустить серіал по грі Angry Birds

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Angry Birds: Summer Madness - фото 1
Angry Birds: Summer Madness / itc

Netflix заявив про виготовлення мультсеріалу за мотивами гри Angry Birds. Стрімінговий сервіс планує випустити 40 епізодів анімаційного серіалу.

Проєкт, попередньо названий як Angry Birds: Summer Madness (Angry Birds: літнє безумство), дебютує у 2021 році, влітку. Творці запланували відразу 40 серій по 11 хвилин кожна. Виробництвом займаються компанія Rovio, а також творець комп'ютерної гри Angry Birds, і Cake – американська компанія, орієнтована на сімейний контент.

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Netflix випустить серіал по грі Angry Birds - фото 394838

"Новий серіал переосмислює популярну франшизу про птахів-підлітків у літньому таборі під сумнівним керівництвом їхнього радника-орла", – відзначає Hollywood Reporter.

У мультсеріалі, до старих персонажів Реду, Бомбі і Чаку додадуться нові. Дія буде відбуватися в літньому таборі, де триватиме війна з давніми ворогами "сердитих птахів" – свинями. Детальніше про сюжет серіалу поки не повідомляється.

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Джерело: hollywoodreporter
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