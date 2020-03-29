Netflix випустить серіал по грі Angry Birds

Netflix заявив про виготовлення мультсеріалу за мотивами гри Angry Birds. Стрімінговий сервіс планує випустити 40 епізодів анімаційного серіалу.

Проєкт, попередньо названий як Angry Birds: Summer Madness (Angry Birds: літнє безумство), дебютує у 2021 році, влітку. Творці запланували відразу 40 серій по 11 хвилин кожна. Виробництвом займаються компанія Rovio, а також творець комп'ютерної гри Angry Birds, і Cake – американська компанія, орієнтована на сімейний контент.

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"Новий серіал переосмислює популярну франшизу про птахів-підлітків у літньому таборі під сумнівним керівництвом їхнього радника-орла", – відзначає Hollywood Reporter.

У мультсеріалі, до старих персонажів Реду, Бомбі і Чаку додадуться нові. Дія буде відбуватися в літньому таборі, де триватиме війна з давніми ворогами "сердитих птахів" – свинями. Детальніше про сюжет серіалу поки не повідомляється.

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