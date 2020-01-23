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Netflix випустить мультфільм по Відьмаку

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Відьмак - фото 1
Відьмак / ew

Американський стрімінговий сервіс Netflix випустить анімаційний фільм "Відьмак: Жах вовка" (Witcher: Nightmare of the Wolf). Про це компанія повідомила у своєму мікроблозі в Twitter.

"Чутки правдиві, нова історія "Відьмака" в розробці! Анімаційний фільм "Відьмак: Жах вовка" перенесе нас до нової загрози, з якою стикається континент", – повідомили в компанії.

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Відзначається, що над фільмом працюють шоураннер "Відьмака" Лорен Хіссріч і сценарист Бо Демайо, який написав сюжет третього епізоду серіалу. Анімацією займеться студія Mir, найбільш відома за серіалом "Легенда про Кору".

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Джерело: redanianintelligence
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