Netflix випустить мультфільм по Відьмаку

Американський стрімінговий сервіс Netflix випустить анімаційний фільм "Відьмак: Жах вовка" (Witcher: Nightmare of the Wolf). Про це компанія повідомила у своєму мікроблозі в Twitter.

"Чутки правдиві, нова історія "Відьмака" в розробці! Анімаційний фільм "Відьмак: Жах вовка" перенесе нас до нової загрози, з якою стикається континент", – повідомили в компанії.

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The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. — NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020

Відзначається, що над фільмом працюють шоураннер "Відьмака" Лорен Хіссріч і сценарист Бо Демайо, який написав сюжет третього епізоду серіалу. Анімацією займеться студія Mir, найбільш відома за серіалом "Легенда про Кору".

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