Netflix поділився першими кадрами з 2 сезону Бріджертонів

Netflix поділилися першими кадрами другого сезону серіалу "Бріджертони". Його прем'єра запланована на 25 березня.

Знімки з'явилися в інстаграмі стрімінгового сервісу. Гайда дивитися разом з Радіо MAXIMUM перші кадри продовження популярного серіалу "Бріджертони".

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У продовженні з'являться нові персонажі. Так, на представлених фото можна побачити сестер Едвін і Кейт у виконанні актрис Чарітри Чандран і Сімон Ешлі. За сюжетом дівчата прибудуть до Великої Британії з Індії.

Старший брат головної героїні першого сезону Дафни Ентоні Бріджертон почне доглядати Едвіну, але потім познайомиться з її сестрою. Також, судячи з одного зі знімків, Ентоні зблизиться з Кейт, але якими будуть їхні стосунки, поки що невідомо.

На інших фото можна побачити королеву Шарлотту, Дафну й інших представників сімейства Фезерінгтонів.

Нагадаємо, серіал знято за мотивами роману "Герцог і я" Джулії Квінн. Продюсери проєкту – Кріс Ван Дусен та Шонда Раймс. Головні ролі виконали Реге-Жан Пейдж та Фібі Дайневор.

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