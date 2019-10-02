Netflix почав безкоштовно показувати перші епізоди серіалів для незареєстрованих юзерів

Netflix пропонує безкоштовний доступ до перших епізодів серіалів для незареєстрованих користувачів. Поки попередній перегляд доступний тільки в декількох країнах.

Наприклад, в Індії можна подивитися першу серію серіалу "Bard of Blood". Про це в твіттері написав виконавець головної ролі в шоу. Також попередній показ тестують в Мексиці та Колумбії. Щоправда, як підкреслюють представники стрімінгового сервісу, можливість безкоштовно подивитися серію обмежена в часі.

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Mission briefing from Agent Kabir Anand:

Preview the first episode of #BardOfBlood without sign up here. https://t.co/LOVifhhBuc — Emraan Hashmi (@emraanhashmi) September 28, 2019

Надалі керівництво Netflix вирішить, чи опція буде доступною для користувачів інших країн. Швидше за все, тестування пов'язане зі зростаючою конкуренцією: у листопаді будуть запущені стрімінгові сервіси Apple TV+ і Disney+.

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