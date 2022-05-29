75-й Каннський кінофестиваль: переможці престижної кінопремії – перелік лауреатів

У травні 2022 року відбувся 75-й Каннський кінофестиваль, де вручили одну з найпрестижніших кінопремій – Пальмову гілку. Хто став переможцем у 2022 році – читайте далі.

У 2022 році відбувся вже 75-й щорічний Каннський кінофестиваль. Як завжди, його провели у Франції, Каннах. Протягом 17-28 травня працювали фахові журі, які визначали переможців у багатьох номінаціях.

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Підсумки 75-го Каннського кінофестивалю:

" Золота пальмова гілка " – "Трикутник печалі" (Рубен Естлунд)

" – "Трикутник печалі" (Рубен Естлунд) Гран-прі – "Зірки опівдні" (Клер Дені) та "Близько" (Лукас Донт)

Найкращий режисер – Пак Чхан-ук ("Рішення піти")

Найкращий сценарій – Тарік Салех ("Хлопець з небес")

Найкраща чоловіча роль – Сон Кан-хо ("Посередник")

Найкраща жіноча роль – Зара Амір Ебрахімі ("Священний павук")

Приз журі – "Іа" (Єжи Сколимівський) та "Вісім гір" (Шарлотта Вандермерш та Фелікс ван Гронінген)

"Золота камера" – War Pony (Райлі Кіо та Джина Гаммелл)

Спеціальний приз на честь 75-річчя кінофестивалю – "Торі та Локита" (брати Люк та Жан-П'єр Дарденни)

Рубен Естлунд

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