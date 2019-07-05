Netflix обмежить сцени з курінням у своїх проєктах

У серіалах від Netflix стане менше сцен з курінням / horrorzone

Netflix більше не включатиме сцени куріння або використання електронних сигарет в серіали з рейтингом TV-14 і фільми рейтингом PG-13 і нижче. Виняток зроблять лише для епізодів, де куріння потрібно для історичної та фактичної точності.

Netflix прийняв рішення після доповіді антитютюнової організації "Ініціатива правди", в якому стверджується, що через другий сезон "Дуже дивних справ" кількість курців американських підлітків збільшилася в чотири рази.

До слова: Дуже дивні справи: дата виходу і де дивитися 3 сезон

Дуже дивны справи

Ми розуміємо, що куріння шкодить здоров'ю. Позитивне зображення цього процесу на екрані може погано впливати на підлітків, – кажуть представники сервісу.

У проєктах, орієнтованих на більш дорослу аудиторію, такі сцени теж обмежать.

Активісти підрахували, що в другому сезоні серіалу куріння зображували 262 рази, а в першому – 182. Серіал дуже популярний у людей від 15 до 24 років, так що в організації впевнені, що саме шоу від Netflix вплинуло на вживання тютюну. В інших проєктах сервісу теж спостерігається сплеск зображень куріння: у серіалі "Помаранчевий – хіт сезону" – до 233 разів.

Помаранчевий – хіт сезону

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