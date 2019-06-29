Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у липні

Найкращі прем'єри серіалів липня 2019 припадуть до душі фанам драми, фентезі та трилерів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у липні!

Найгучніший голос (16+)

Оригінальна назва: The loudest voice

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Карі Скогланд

У головних ролях: Рассел Кроу, Наомі Уоттс, Сет МакФарлейн, Саймон МакБерні, Сієнна Міллер

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 1 липня



Серіал розповідає про історію засновника та ексочільника відомого американського каналу Fox News Роджера Ейсла. У 1996 році одна із ведучих Гретчен Карлон почала суд проти Ейсла, звинувативши його у неправомірному звільнення та домаганнях. Сюжет охоплює період аж до літа 2016 року.



Найгучніший голос, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Пірсон (16+)

Оригінальна назва: Pearson

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Кевін Брей

У головних ролях: Джина Торрес, Ізабель Араїса, Елі Горі, Саймон Кассіанідес, Бетані Джої Ленц

Тривалість: 43 хв.

Дата: з 17 липня

Для всіх фанатів серіалу Suits з'явилась чудова новина, а саме поява сольного серіалу про талановитого адвоката Джессіку Пірсон. У центрі подій її професійне та особисте життя у Чикаго, куди головна героїня разом із хлопцем Джеффом Малоуном вирішила перебратись.

Пірсон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Темна мережа

Оригінальна назва: Dark/Web

Жанр: фентезі, жахи

Країна: США

Режисер: Роксі Ших

У головних ролях: Брайан Елердінг, Майкл Нарделлі, Лана МакКіссак, Сібонгіле Мламбо

Тривалість: - хв.

Дата: з 8 липня

Новий моторошний серіал розповідає про те, як раптом талановита програмістка безслідно зникає. Її друзі вирішують відшукати дівчину та натрапляють на ряд підказок, які відкривають дещо значно більше. Виявляється, що невдовзі може настати технологічна криза.

Темна мережа, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Хлопці

Оригінальна назва: The Boys

Жанр: фантастика, бойовик, драма

Країна: США

Режисер: Деніел Еттіес

У головних ролях: Карл Урбан, Чейс Кроуфорд, Дженніфер Еспозіто, Домінік МакЕллігот,

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 26 липня

Назва серіалу може збити з пантелику, однак "Хлопці" - це особливий спецпідрозділ ЦРУ, які повинні усіма можливими способами бореться з корумпованими супергероями. Навіть колишні герої можуть ставати новою загрозою, тому хлопці захищають людей від тих, хто втратив голову від слави, але не втратив суперздібності.

Хлопці, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Пенніворт

Оригінальна назва: Pennyworth

Жанр: фентезі, бойовик, пригоди, драма

Країна: США

Режисер: Чіна Му-ен

У головних ролях: Джек Беннон, Бен Елдрідж, Палома Фейт, Фредді Картер, Алекс Міллс

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 28 липня

Приквел до серіалу Готем розповість про Англію 1960-х років, коли 20-річний Альфред Пенніворт, екссолдат, вирішує створити приватну охоронну компанію. На шляху до своїх цілей хлопець знаходить кохання, а також знайомиться з молодим мільйонером Томасом Вейном (татусь Брюса Вейна).

Пенніворт, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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