На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у липні
-
- 87
Найкращі прем'єри серіалів липня 2019 припадуть до душі фанам драми, фентезі та трилерів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у липні!
Найгучніший голос (16+)
Оригінальна назва: The loudest voice
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Карі Скогланд
У головних ролях: Рассел Кроу, Наомі Уоттс, Сет МакФарлейн, Саймон МакБерні, Сієнна Міллер
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 1 липня
Серіал розповідає про історію засновника та ексочільника відомого американського каналу Fox News Роджера Ейсла. У 1996 році одна із ведучих Гретчен Карлон почала суд проти Ейсла, звинувативши його у неправомірному звільнення та домаганнях. Сюжет охоплює період аж до літа 2016 року.
Найгучніший голос, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Пірсон (16+)
Оригінальна назва: Pearson
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Кевін Брей
У головних ролях: Джина Торрес, Ізабель Араїса, Елі Горі, Саймон Кассіанідес, Бетані Джої Ленц
Тривалість: 43 хв.
Дата: з 17 липня
Для всіх фанатів серіалу Suits з'явилась чудова новина, а саме поява сольного серіалу про талановитого адвоката Джессіку Пірсон. У центрі подій її професійне та особисте життя у Чикаго, куди головна героїня разом із хлопцем Джеффом Малоуном вирішила перебратись.
Пірсон, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Темна мережа
Оригінальна назва: Dark/Web
Жанр: фентезі, жахи
Країна: США
Режисер: Роксі Ших
У головних ролях: Брайан Елердінг, Майкл Нарделлі, Лана МакКіссак, Сібонгіле Мламбо
Тривалість: - хв.
Дата: з 8 липня
Новий моторошний серіал розповідає про те, як раптом талановита програмістка безслідно зникає. Її друзі вирішують відшукати дівчину та натрапляють на ряд підказок, які відкривають дещо значно більше. Виявляється, що невдовзі може настати технологічна криза.
Темна мережа, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Хлопці
Оригінальна назва: The Boys
Жанр: фантастика, бойовик, драма
Країна: США
Режисер: Деніел Еттіес
У головних ролях: Карл Урбан, Чейс Кроуфорд, Дженніфер Еспозіто, Домінік МакЕллігот,
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 26 липня
Назва серіалу може збити з пантелику, однак "Хлопці" - це особливий спецпідрозділ ЦРУ, які повинні усіма можливими способами бореться з корумпованими супергероями. Навіть колишні герої можуть ставати новою загрозою, тому хлопці захищають людей від тих, хто втратив голову від слави, але не втратив суперздібності.
Хлопці, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Пенніворт
Оригінальна назва: Pennyworth
Жанр: фентезі, бойовик, пригоди, драма
Країна: США
Режисер: Чіна Му-ен
У головних ролях: Джек Беннон, Бен Елдрідж, Палома Фейт, Фредді Картер, Алекс Міллс
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 28 липня
Приквел до серіалу Готем розповість про Англію 1960-х років, коли 20-річний Альфред Пенніворт, екссолдат, вирішує створити приватну охоронну компанію. На шляху до своїх цілей хлопець знаходить кохання, а також знайомиться з молодим мільйонером Томасом Вейном (татусь Брюса Вейна).
Пенніворт, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Читайте також: Чим закінчилися серіали, які ми дуже любили, але так і не додивились
-
16:30Гороскоп на липень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
16:19У мережі показали нові "бюджетні" AirPods: фото
-
15:52Голландці показали прототип "сонячного" електромобіля
-
15:30Жінки цих знаків Зодіаку легко підкорюють чоловічі серця
-
15:13Названа дієта, яка не завжди працює
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:55Ангел Victoria's Secret вразила фото у купальнику
-
14:31Вілл Сміт підірвав мережу яскравим жіночим образом
-
14:19Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
13:50Учені вирахували найкращий вік для шлюбу
-
13:22Популярний у США заклад зробив моркву з м'яса: відео
-
12:56Школярка: Брітні Спірс знову здивувала фанатів
-
12:15Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у липні
-
11:52Ангела Меркель чесно розповіла про своє здоров'я
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:23Інстаграм і реальність: красуня з Німеччини висміює популярні фото
-
10:50У ДСНС оголосили попередження про небезпеку
-
10:30День молоді 2019 у Києві: афіша, куди піти в неділю
-
10:26Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень
-
09:55Зваблива Емілі Ратажковскі з глибоким декольте показала фігуру
-
09:31Погода в Україні 29 червня: у східних областях очікуються грози
-
08:59Експерти розповіли, з яких фруктів і овочів не варто знімати шкірку
-
08:33Стань власником BMW: тепер авто можна роздрукувати на 3D-принтері
-
08:12Це цікаво: як комарі знаходять своїх потенційних жертв
- 28 червня
-
21:53Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
-
14:19Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
12:15Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у липні
-
10:26Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень
-
08:12Це цікаво: як комарі знаходять своїх потенційних жертв
- 28 червня
-
21:53Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
-
18:20Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день
-
14:54Що відбувається з вашим тілом, коли ви перестаєте тренуватися
-
10:20Зеленський привітав українців з Днем Конституції і влаштував флешмоб: відео
-
07:14Погода в Україні 28 червня: у західних областях очікується похолодання
- 27 червня
-
21:25Найкращі в ліжку: ще одна вагома причина не лінуватися
-
19:31ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
17:48Погода в Києві: фото і відео апокаліптичної грози в столиці
-
15:03Кого українці бачать наступним прем'єр-міністром: несподівані результати опитування
-
13:40Чим закінчилися серіали, які ми дуже любили, але так і не додивились
-
10:51Джордж Мартін поділився враженнями про серіал Чорнобиль
-
07:11Погода в Україні 27 червня: частину регіонів накриють дощі з грозами
- 26 червня
-
21:50Не оргазм: науковці розповіли, що найважливіше в сексі
-
19:00ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
-
16:09Куди піти на День Конституції 2019 у Києві: афіша заходів на вихідні
-
14:39Софія Ротару безкоштовно виступить на Atlas Weekend 2019: коли і де
-
12:15Найкращі гаджети та товари Xiaomi, які захоче кожен
-
10:49ONUKA – Zenit: слухайте нову проникливу пісню, від якої мурахи по шкірі
-
09:21У Києві встановили Залізний трон Сходу
-
07:15Погода в Україні 26 червня: де буде найспекотніше
- 25 червня
-
21:13Не відкладайте на завтра: як навчитися виконувати задачі негайно